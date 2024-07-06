Doğal yaşamın renkli örneklerinden biri olan Kafkas keleri, Iğdır’da öğle güneşinde güneşlenirken görüntülendi.Doğu’nun Çukurova’sı Iğdır birçok canlıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Iğdır’ın birçok yerinde bulunan Kafkas keleri, doğada en zor görülebilen sürüngen türleri arasında bulunuyor.Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde sıcak havaların etkili olması ile dışarıya çıkan Kafkas keleri, öğle sıcaklıklarında kayalıklara çıkarak güneşleniyorlar. Nadir bir tür olan bilimsel adı paralaudakia caucasia olan Kafkas kelerini bu köyde özellikle kayalık alanda her adım başı görmek mümkün. Zehirli ya da zehirsiz tüm böcek türlerini tükettiği için tarıma faydalı olan Kafkas keleri, yumurtadan çıktıklarında 2 ya da 3 santim boyutlarında iken zamanla büyüyünce kuyrukla beraber 30 santime kadar çıkabiliyorlar. Bitlis’in kuzeyinden Iğdır’ın da içinde olduğu Kars bölgesine kadar dağılış gösteren Kafkas Keleri, sonbahar ayının başlarına kadar yaşamlarını yer üstünde sürdürüyor.