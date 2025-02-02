Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen av koruma ve kontrol faaliyetleri şehrin farklı kırsal kesimlerinde devam ediyor.Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde, ilgili ekipler tarafından saha denetimleri sıkı bir şekilde devam ediyor. Ekipler şehrin farklı kırsal noktalarındadoğal yaşamın ve yaban hayvanlarının korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, kaçak avcılığın hem doğaya hem de biyolojik dengeye ciddi zararlar verdiğini vurguladılar.