Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre ve Doğa Koruma Timi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla önemli bir etkinlik düzenledi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlikte, hayvanların yaşam hakları, korunma yöntemleri ve doğanın önemi konularında farkındalık oluşturmak amaçlandı. Öğrencilere hayvanların hakları ve korunması ile ilgili bilgiler verildi.İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerin, genç nesillerin doğa ve hayvan sevgisini artırmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, gelecekte de benzer faaliyetlerin devam edeceğini belirttiler. Hayvanları Koruma Günü etkinliği, katılımcılara keyifli ve öğretici anlar yaşattı.