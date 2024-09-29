Iğdır’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan halkoyunları kursları devam ediyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan halkoyunları kursları devam ediyor. Farklı kültürlerden halk oyunlarını öğrenmek isteyen yetişkinler için ücretsiz halk oyunları kursu vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen etkinlikler, “GSB Spor Okulları” çatısı altında Iğdır’da her yaştan katılımcıya açık olarak sürdürülüyor.