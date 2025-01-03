Iğdır’ın Karakuyu köyünde geçen haftalarda düzenlenen bir sünnet töreni, eğlenceli anlara sahne oldu.Iğdır’ın Karakuyu köyünde düzenlenen bir sünnet töreni özellikle halay çeken köylüler arasında, sürekli halay başını kimseye kaptırmayan bir teyze dikkatleri üzerine çekti. Halayın başına geçen teyze, halay başını elinde tutmaya devam etmek için ilginç bir önlem aldı. Halayın başını kendisinden almak isteyenlere karşı baltayı göstermek suretiyle adeta bir tehdit oluşturdu. Teyzenin baltalı çözümü, diğer katılımcılar tarafından hem hayretle hem de büyük bir gülüşme ile karşılandı. O anlar, törene katılanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla, Iğdır’ın Karakuyu köyündeki bu eğlenceli görüntüler binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi. Halay başını korumak adına baltayla yapılan bu esprili önlem, törenin en çok konuşulan anı oldu. Teyzenin, halayda liderliği elinde tutma kararlılığı ve eğlenceli tavırları, törenin neşesine ne kadar katkı sağladığına dair eğlenceli bir örnek sundu. Karakuyu köyünde yaşanan bu unutulmaz anlar, sadece köy sakinlerini değil, tüm sosyal medya kullanıcılarını güldürmeye devam ediyor.