Iğdır’da doğa koruma ekipleri, bölgenin doğal güzelliklerini ve biyoçeşitliliğini korumak amacıyla kapsamlı denetim ve kontrol çalışmalarına devam ediyor.Iğdır’ın çeşitli bölgelerinde yürütülen doğa koruma faaliyetleri devam ediyor. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar ile hem doğal kaynakların korunması sağlanıyor hem de ekosistemin dengesi gözetleniyor. Ekipler çevre, doğa ve hayvanların korunmasını sağlama gayret ve kararlılığında olduklarını belirterek sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerine titizlikle devam edileceğini belirtti.