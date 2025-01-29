Iğdır’da aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, ters dönen araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre kaza Iğdır - Halfeli beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Kadın sürücü Fatma A.’nın kullandığı 76 ABB 989 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında elektrik direğine çarparak ters döndü. Kazada, kadın sürücü yaralanırken vatandaşlar tarafından olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadın sürücüyü Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.