Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Yaz Dağcılık Eğitimi" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Iğdır Kamp ve Doğa Yürüyüş Spor Kulübü Başkanı Murat Akay arasında imzalandı.Faaliyet kapsamında amatör düzeyde dağcılık sporu yapan 20 kişiye dağcılık eğitimi verilecek. Eğitim ile bölgede yeterli bilgi ve deneyime sahip dağcıların yetiştirilmesi sağlanarak dağcılık ve dağ turizmi potansiyelinin azami seviyede değerlendirilmesi hedefleniyor.