Iğdır’da mart ayında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet kapsamında toplam 14 olay tespit edildi ve 15 şahsa adli işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 19 adet kaçak cep telefonu, bin 331 paket sigara, 517 litre akaryakıt, 31 şişe içki, 3 bin 400 adet boş makaron, 51,6 kilogram nargile tütünü ve 168 adet muhtelif emtia ele geçirildi.