Iğdır’da tek katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.Iğdır’ın Hasanhan köyünde, dün gece saat 03.30 civarlarında meydana gelen yangın büyük korkuya neden oldu. Yangın, bir evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açarken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin, yangına müdahale edemediği iddia edildi. İddialara göre, itfaiye ekiplerinin yangın bölgesine ulaşmasının ardından, hortumlarının donmuş olduğu ve bu sebeple müdahale edemedikleri belirtildi. Yangının büyümesine engel olunamazken, ev tamamen kül oldu.