Iğdır’ın Aşağı Çarıkçı köyünde bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Yangının, sobadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Iğdır’a bağlı Aşağı Çarıkçı köyünde Serkan Gürel’e ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede evi sararak kullanılamaz hale getirdi. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Evin tamamen kül olmasının ardından, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının sobadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı düşünülürken, ev sahiplerinin maddi kayıpları büyük oldu. Güvenlik güçleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.