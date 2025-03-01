Iğdır’da çalışma izni olmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen 15 farklı işyerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.Edinilen bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eşzamanlı denetimlerde, çalışma izni olmadan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin çalıştırıldığı tespit edilen 15 farklı işyerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir işyerinde, izinsiz olarak çalıştırılan ve barındırılan 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak, işyeri sahibi R.D. isimli Türk şüpheli şahıs hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli, gerekli işlemler için adli makamlara teslim edildi. Diğer yandan, 6 işyerinde toplam 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin izinsiz olarak çalıştırıldığı belirlendi. Bu işyerlerine de 650 bin 320 TL idari para cezası uygulanması için ilgili kurumlara bildirimde bulunuldu. Toplamda 10 Afganistan uyruklu şahıs, Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek, yasal işlemleri başlatıldı.