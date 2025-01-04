Iğdır’da yapılan akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 463 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, akaryakıt kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 2 bin 463 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet elektrikli aktarım cihazı ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.