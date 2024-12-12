Iğdır İl Jandarma Komutanlığı’ndan suçlulara yönelik düzenlenen operasyonda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklandı.Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonla önemli bir suçluyu daha yakaladı. Operasyon kapsamında, iki farklı suçtan aranan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.