Iğdır’da 2025 yılı kış ortası su kuşu sayımları (KOSKS), Aras Karasu Taşkınları Sulak Alanı’nda yapıldı. Sayım sonucunda, farklı türlerden toplam bin 544 birey tespit edildi.Çalışma, sulak alanlardaki su kuşu popülasyonlarının izlenmesi ve korunmasına yönelik önemli veriler sağladı. Sayımda, 16 farklı türden kuşun bulunduğu ve bunların çeşitli migrasyon rotalarından gelen türler olduğu belirtildi. Aras Karasu Taşkınları Sulak Alanı, özellikle su kuşları için önemli bir yaşam alanı oluşturarak, bu türlerin korunmasında kritik rol oynamaya devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki su kuşu çeşitliliğinin arttığını ve alanın ekolojik öneminin her geçen yıl daha da fazla fark edildiğini vurguladı.