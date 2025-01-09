Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza atarak 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi tutukladı.Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarına devam ediyor. Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs, Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak, Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.