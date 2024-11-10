Iğdır’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi.Tüm ülke genelinde olduğu gibi Iğdır’da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ölümünün 86. yıl dönümünde saat 09.05’te il protokolü eşliğinde düzenlenen törenle anıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla anma programı sona erdi. Daha sonra Iğdır Kültür merkezinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan program düzenlendi. Burada Türk tarihinde büyük başarılara imza atmış kahramanlar öğrenciler eşliğinde canlandırıldı. Programda Atatürk’ün hayatı anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı.