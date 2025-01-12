Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Armutcu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı Projesi şantiye alanını ziyaret ederek, merkezin faaliyetlerini tanıttı ve şantiye personeli ile muhtemel iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.Ziyaret, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın yönlendirmesi ve Üniversitenin şehirle bütünleşme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirildi. Dr. Armutcu, Rektör Alma’nın, üniversitenin yerel projelerde daha aktif bir rol almasını teşvik ettiğini ve bu tür ziyaretlerin, şehirle iş birliğini artırmada önemli bir rol oynadığını ifade etti. Görüşmede, İSEM’in eğitim, araştırma ve uygulama alanındaki hizmetleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca, demiryolu şantiyesinde çalışan personelin mesleki gelişimlerine yönelik eğitim programları, iş sağlığı ve güvenliği konularında seminerler ve üniversite katkısıyla düzenlenebilecek etkinlikler ele alındı.