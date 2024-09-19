Iğdır’da Jandarma tarafından yapılan aramada 5 bin 800 gram kubar esrar maddesi ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda Aralık bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli kişinin adresinde gerçekleştirilen arama faaliyeti neticesinde, 5 bin 800 gram kubar esrar maddesi ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.