Doğubayazıt istikametinden Iğdır’a seyir halindeki bir kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Konaklı mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğubayazıt istikametinden Iğdır’a seyir halindeki bir kamyonet, lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile elektrik direğine çarptı. İçinde 3 kişinin bulunduğu kamyonet kazasında aracın kasasındaki inşaat malzemeleri çevreye savruldu. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken, yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.