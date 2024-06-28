Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yol genişletme ve asfalt çalışmaları hız kesmiyor.Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Özgür Mahallesi Turan Caddesi’nde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yol genişletme, kaldırım yenileme ve asfaltlama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen projeler, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği bu önemli altyapı iyileştirmeleri, şehrin ulaşım ağını modern standartlara taşımayı amaçlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden çalışarak, projelerin zamanında tamamlanması için titizlikle çalışıyor. Yetkililer, bölge halkına sağlanacak olan bu iyileştirmelerin şehrin genel estetiğine katkı sağlayacağını belirtiyorlar. Ayrıca, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale geleceği vurgulanıyor.