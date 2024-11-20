Iğdır Belediyesi, üniversiteli gençlerden oluşan gönüllü temizlik ekibiyle çevre bilincini artırmak amacıyla farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenledi.Iğdır Üniversitesinden gönüllü temizlik ekibi gençler Iğdır Atık Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek, çevreye duyarlı bir toplum oluşturma yolunda önemli bir adım attılar. Ziyaret sırasında, Atık Su Arıtma Tesisi sorumlusu Makine Mühendisi Hüseyin Ayrım, tesiste kullanılan teknolojiler ve atık suyun arıtma aşamaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Gençler, atık suyun arıtma tesisinden geçerek doğaya nasıl geri kazandırıldığını ve çevre kirliliğinin önlenmesindeki rolünü yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Temizlik İşleri Müdürü Ercan Özler, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Özler, "Amacımız, gençlerimize çevre bilincini aşılamak ve onların bu konuda daha fazla sorumluluk almasını sağlamaktır. Çevreye yönelik farkındalık oluşturmak, hepimizin ortak görevidir ve bu tür çalışmaların sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz," dedi.