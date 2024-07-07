Iğdır Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli bölgelerinden kuruyan ağaçların yerine yeni ağaçlar dikildi.Iğdır Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı bölgelerine yeni ağaçlar dikerek yeşil alanları genişletti. Son dönemde kuruyan ağaçların yerine dikilen yeni fidanlar, şehrin estetiğine ve çevre kalitesine olumlu katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, bu çalışmaların şehrin doğal güzelliklerini koruma ve yaşatma adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Yeni dikilen ağaçların bakımıyla ilgili sürekli bir takip ve destek sağlanarak, şehrin yeşil dokusunun sürekli olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.