Erzurum’un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi’nde 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre bugün akşam saat 22.30 sıralarında Rabia Ana Mahallesinde 4 katlı Şafak apartmanının kullanılmayan bodrum katında yangın çıktı. Çöplerin aniden ateş alması sonucu çıkan yangında binada yaşayan vatandaşlar dumandan evlerinde etkilenerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Korku dolu dakikaların yaşandığı yangında itfaiye ekipleri dumandan etkilenen 10 vatandaşı merdivenli araçla balkondan kurtardı.Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 ekiplerince müdahale edilirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.