Yeşilyurt’un gastronomi alanındaki güçlü potansiyelini gün yüzüne çıkarmak amacıyla bugüne kadar çok sayıda yemek yarışması ve tanıtım programlarının altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından 23 Kasım Cumartesi günü saat 09:00’da Çilesiz Semt Pazarında düzenlenecek olan ‘İçli Köfte’ yemek yarışmasının hazırlıkları tamamlandı. 93 kişinin kayıt yaptırdığı yarışma sonunda dereceye girecek lezzet ustaları ödüllendirilecek.Malatya’nın gastronomi turizminde hak ettiği konuma ulaşmasını sağlayarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini Malatya’ya çekmek amacıyla etkin ve kararlı adımlar atmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt’un Coğrafi İşaret Tescil Belgeli yemekleri arasında yer alan Analı Kızlı, Kiraz Yaprağı Sarması ve Mayalı Ekşili Ekmek Yarışmalarından sonra geleneksel tatlar arasında yer alan ‘İçli Köfte’ yemek yarışması ile gastronomi alanındaki hizmetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.Eşsiz lezzetlere sahip Malatya mutfağında özel bir yeri olan ‘İçli Köfte’ yemeği, Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin ortaklaşa düzenleyeceği yemek yarışmasıyla bir kez daha gastronomi dünyasına renk katacak. Malatya’nın zengin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası boyutta daha geniş kitleler tarafından tanınması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizin ortaya çıkartılması ve Malatya’nın gastronomi turizmi alanında ön plana çıkmasına katkı sunmak amacıyla 23 Kasım Cumartesi günü saat 09:00’da Çilesiz Semt Pazarında düzenlenecek olan Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ‘İçli Köfte’ yemek yarışması için hazırlıklar tamamlanırken, başvurularda sona erdi.‘Burnuma Güzel Kokular Geliyor’ sloganıyla gerçekleşecek olan yemek yarışmasına 93 kişi kayıt yaptırdı. 20 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar Yeşilyurt Kent Konseyine başvurularını yapan lezzet ustaları, hazırladıkları birbirinden lezzetli yemekleri jüri heyetinin beğenisine sunacak. Rekor düzeyde başvurunun olduğu yarışmanın sonunda düzenlenecek ödül töreninde birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın, jüri özel ödülü olarak da gram altın hediye edilecek.Yeşilyurt’un gastronomi zenginliklerini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için ciddi ve kararlı adımlar attıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İçli Köfte Yemek Yarışmasıyla bu hizmetlerini pekiştireceklerine vurgu yaptı. Malatya’nın geleneksel lezzetlerine sahip çıktıklarını hatırlatan Başkan Geçit, Türk Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldıkları Analı Kızlı, Kiraz Yaprağı Sarması ve Mayalı Ekşili Ekmeğin tanıtımı için yaptıkları yarışmalardan sonra ‘İçli Köfte’ Yemek yarışmasıyla bir kez daha Malatya’nın lezzet ustalarını bir araya getireceklerini dile getirdi.Malatya’nın köklü tarihi, kültürü ve geleneksel lezzetlerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyi ile yaptıkları ortak çalışmalar neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumundan 20 farklı ürünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesini alarak gastronomi alanındaki hizmetlerinin boyutunu genişlettiklerini hatırlatan Başkan Geçit, Malatya’da toplamda alınan 50 coğrafi işaret tescil belgesinin 20’sine sahip olarak bu alanda önemli bir başarıya ulaştıklarını sözlerine ekledi.Başkan Geçit, yoğun talep gören yarışmaya katılmak için başvurularını yapan lezzet ustalarına başarılar diledi.