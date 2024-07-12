Taşkesenli Vakfı kurucusu, İbrahim Taşkesenligil dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Taşkesenli Vakfı Kurucusu İbrahim Taşkesenligil, Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof .Dr.Ömer Çomaklı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, Taşkesenlioğlu Vakfı Başkanı Fahrettin Taşkesenlioğlu, Eski İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Taşkesenligil, Eski TEDAŞ Müdürü Adnan Taşkesenlioğlu, Eski Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü Fuat Taşkesenligil, siyasi parti temsilcileri, eğitimciler, Taşkesenligil ailesi fertleri ile vatandaşlar katıldı.Taşkesenligil’in cenaze namazını kardeşi Ali Haydar Taşkesenligil hoca kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Taşkesenligil’in cenazesi şehir merkezindeki Taşkesenli Camii haziresine dualarla defnedildi.