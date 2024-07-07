Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Horasan ilçesinin girişinde meydana gelen kazada; Ağrı’nın Patnos ilçesinden Çankırı’ya gittiği öğrenilen Furkan Uçar yönetimindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5-6 metre yükseklikte, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine ambülans ve sağlık görevlileri sevk edildi. Adeta can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi de geldi.Yaşanan kazada; Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) hayatını kaybetti. Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) ise yaralandı.Kazada yaralanan şahıslar Horasan ilçesi ve Erzurum’da bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.