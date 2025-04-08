Bitlis’in Hizan ilçesinde nesli koruma altında bulunan endemik tür olan ters laleler açarken, koparanlara ise 387 bin 141 lira ceza kesiliyor.Halk arasında ’ağlayan gelin’ veya ’hüzün çiçeği’ olarak bilinen ters laleler, Hizan ilçesinde bulunan Gayda Mezarlığı’nda açmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte açan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi görüyor. Yılda 20 gün yaşayabilen ters lale, havaların ısınmasıyla beraber geçen yıla göre bu yıl erken çiçek açtı. Koruma altına alınan çiçeği koparan, zarar veren ya da kıranlara ise 2025 yılı itibariyle 387 bin 141 lira ceza kesiliyor.Bölge halkı çiçeklere gözü gibi bakarken, mezarlık ziyaretlerinde bulunan vatandaşlar ise gördüğü güzel manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor.Mezar ziyareti için bölgeye gelen Gamze Tarlan, gördüğü manzara karşısında büyülendiğini belirterek, "Buraya mezar ziyaretine geldik ve ters laleleri gördük. Çok güzeller. Bu anın tadını çıkarmayı unutmadık" dedi.Bölgede yaşayan Ali Akarsu ise "Her sene açan ters laleler bu sene biraz daha sönük. Bu güzelliği koruyalım, çünkü bu endemik bir bitki türü" diye konuştu.Ters laleler, kısa ömürlü olmaları nedeniyle nisan ayının sonlarına doğru solmaya başlıyor. Yetkililer, bitkiye zarar verilmemesi ve koparılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.