Erzurum’un Hınıs İlçe Kaymakamlığı tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klip beğeni topladı.Hınıs ilçesinde farklı meslek guruplarından onlarca kişi istiklal marşını okudu. Çoban, asker, öğretmen, polis, tamirci, sağlık personeli tarafından okunan İstiklal marşı klip halinde paylaşılınca kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı.Hınıs Şehit Ahmet İlköğretim Okulu’nca hazırlanan projeye ilçede görev yapan kamu görevlileri de destek verdi. İlçenin karla kaplı doğasında ve çeşitli mekanlarında İstiklal Marşı’nın okunması eşliğinde çekilen klip zaman zaman duygu dolu anlar yaşattı.