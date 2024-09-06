Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.Baraj sulaması ile 205 bin dekar arazi sulanacakErzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması ile 205 Bin 350 dekar arazi sulama işi çalışmaları hızla devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi yapım çalışmalarının 2028 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Balta, “2024 yılı itibarı ile 20 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşmuştur. Yılsonunda 10 bin dekar arazinin daha sulamaya açılmasını hedeflemekteyiz” dedi.Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,” inşaatta 2 adet regülatör imalatı, 2 adet tünel imalatı ve 33 bin metre borulu sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2028 yılı ilk çeyreğinde projeyi bitirip, 205 Bin 350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.Erzurumlu üreticilere yılda 2 Milyar 53 milyon lira ek gelir205 Bin 350 dekar araziye can suyu verecek Hınıs Başköy Barajı Sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta “Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi sayesinde modern sulama ile tanışacak 205 Bin 350 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 Milyar 53 milyon lira daha fazla kazanacak” dedi.