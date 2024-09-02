Battalgazi Belediyesi, Hidayet Mahallesi Şehit Yüzbaşı Gökhan Ertan Çocuk Parkı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çim alanları, kauçuk zeminler ve spor aletleri tamamen yenilenerek park, bölge halkının kullanımına sunuldu.Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı park yenileme çalışmaları kapsamında Hidayet Mahallesi Şehit Yüzbaşı Gökhan Ertan Çocuk Parkı’nda önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, parkın mevcut yapısını daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla, çim alanlarını yeniden düzenledi, kauçuk zeminleri yeniledi ve spor aletlerini değiştirdi. Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, parkın hem estetik hem de işlevsellik açısından yeni bir görünüme kavuşmasını sağladı. Yapılan düzenlemelerle, parkın eskiyen ve yıpranan çim alanları tamamen yenilenirken, çocukların güvenliğini ön planda tutan kauçuk zeminler de yenilendi. Ayrıca, parkın spor alanlarına yerleştirilen yeni spor aletleri, mahalle sakinlerinin spor yapma imkanlarını artıracak şekilde modernize edildi. Yenilenen Hidayet Mahallesi Şehit Yüzbaşı Gökhan Ertan Çocuk Parkı, bölge halkının beğenisine sunulurken, Battalgazi Belediyesi’nin bu çalışmaları, ilçe genelindeki diğer parklar için de örnek teşkil edecek. Belediye yetkilileri, parkların çocuklar ve yetişkinler için daha güvenli ve keyifli alanlar haline getirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.Parkların yenilenmesi vatandaşın takdirini toplarken, yenileme çalışması yapan Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür eden mahalle sakinleri, “Bizler çocuklarımızı güvenli parklara göndermek istiyoruz. Parklar kullanıma bağlı olarak yıpranmıştı. Belediyemize söyledikten sonra hemen gerekli dokunuşlar yapıldı. Çocuklarımızın oyun alanlarını yenileyen ve spor aletlerini kullanıma sunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkür ediyorum” dedi.