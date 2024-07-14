1

Suya kapılan annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu

2

Başkan Geçit: "Daha güzel bir Yeşilyurt için çalışıyoruz"

3

Başkan Geçit: "Daha güzel bir Yeşilyurt için çalışıyoruz"

4

Milyon yıllık taşlardan yapılan kehribar kolyeler 2 bin liraya kadar alıcı buluyor

5

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek okulları ziyaret ederek, sorunları yerinde görüyor