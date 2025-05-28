Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’Son Hamle: Uyanış’ oyunu ile seyircileri Mehmet Akif ve Asım’la yüzyıllık bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunun dikkat çeken bir özelliği de Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Engin’in hem oyunun yazarı hem de oyuncu kadrosuna dahil olması oldu.Emrah Çılgı’nın yönettiği ’Son Hamle: Uyanış’ oyununda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularına, oyunun aynı zamanda yazarı da olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Engin oyuncu olarak eşlik etti. Engin oyunu, "Mağlubiyeti hisseden bir medeniyet, yıkılan bir devlet, ahlaki bozulmalar yaşayan toplum ve çıkış yolu arayan, öneren zirve şahsiyetler. Mehmet Akif ve Asım’la yüzyıllık bir yolculuğun ümit dolu hikayesi" ifadeleriyle özetledi.İlk gösterim ilgi topladıAralarında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun da bulunduğu tiyatroseverler, uzun zamandır hazırlığı süren oyunu heyecanla izledi. Ergün Engin’in ve Emrah Çılgı’nın yazdığı tek perdelik oyun ilk gününde yoğun ilgi gördü. Tiyatro oyunu izleyenleri hem geçmişe götürdü hem de geleceğe dair mesajlar verdi.’Son Hamle: Uyanış’ oyununda Ergün Engin, Selçuk Ağırman, Ali Aras, Yakup Abdullahoğlu, Şerif Avcı, Emrah Çılgı, Kerem Tamgaç, Gonca Çılgı, Sencer Torun, Emre Sari ve Yaşar Aksakal rol aldı. Reji asistanlığını Nazlı Handemir’in yaptığı oyunda dekorda Evren Örs, ışıkta Yusufcan Korkmaz, seste Rahmi Çubukcu ve Yavuz Sürmeli, müzikte Sudenaz Aytekin ve Ayçelen Özcan, kostümde Arzugül Yavuz, sahne amiri olarak Fatih Tekin ve Genel Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı görev aldı.