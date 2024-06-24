Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği Yüksekova ilçesindeki Binbir, Düztepe ve Davulcu üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor.Kış mevsimin çetin geçtiği Hakkari’de, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz ayında da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 7-8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda görev yapan ekipler, haziran ayı sonlarında olunmasına rağmen bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.İkiyaka Dağları’nda yer alan 3 bin 300 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesini ulaşıma açan ekipler, daha sonra Türkiye’nin en yüksek üs bölgesi olan 3 bin 450 rakımlı Düztepe ile Binbir ve Davulcu üs bölgelerine bir an önce ulaşım sağlanması için karla mücadelede bulunuyor.Yüksekova Yeşiltaş köyünden başlanılan ve yaklaşık bir aydır devam eden karla mücadele çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, çalışmanın başladığı noktadan itibaren toplam 30 kilometre olan yolun 17 kilometresini ulaşıma açarken kalan 13 kilometrelik kısmının da bir an önce açılması için büyük gayret sarf ediyor.