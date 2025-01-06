Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı’nda Hazar Gölü manzarası eşliğinde yamaç paraşütü yaptı.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dört mevsim farklı spor dallarında aktiviteler gerçekleştiriliyor. Göl manzarasına sahip 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı zirvesinde kışın bir yandan kayak yapılırken, diğer yandan da yamaç paraşütçülerini ağırlıyor. Bu çerçevede Sportif Havacılık Kulübü tarafından yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Pilotların Hazarbaba Dağı zirvesinden yaptıkları uçuşlar sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı.