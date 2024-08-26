Elazığ’da bir vatandaş, tatilcilerin yaz aylarında sıkça uğradığı Hazar Gölü çevresindeki çöpleri elleriyle tek tek topladı.Elazığ’da yaşayan emlak uzmanı İhsan Babürhan, vatandaşların yaz aylarında vazgeçilmez duraklarından birisi olan Sivrice ilçesine gitti. Hazar Gölü kıyısının vatandaşlar tarafından kirletildiğini fark ettikten sonra markete giderek çöp poşeti ve eldiven alan Babürhan, tekrar su kenarına döndü. Hazar Gölü kıyısına gelen Babürhan, vatandaşlar tarafından atılan çöpleri toplayarak atık kutularına attı. Çöpleri temizledikten sonra tatilcilere seslenen Babürhan, topladığı çöp poşetini göstererek ‘Eseriniz’ diye tepki gösterdi.