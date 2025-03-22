Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu olağanüstü toplandı.Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İlçe Belediye Başkanları ve İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun üyeleri katılım sağladı.Toplantıda; 2024 yılında yayımlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, İl Hayvanları Koruma Kurulunun ve Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları hakkındaki bilgilendirme Doğa Koruma ve Millî Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer tarafından yapıldı.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından ilgili Kanun’un yayımlanmasıyla birlikte yerel yönetimlerin görevlerinin netleştiği, nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin ivedilikle hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parklarının oluşturulması gerektiği, bu kapsamda Oltu Belediyesinin ihale aşamasında olduğu; Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Horasan ve Pasinler belediyelerinin bir an önce hayvan bakımevi projelerine ve yer tespitine başlamasını; sahipsiz hayvanların yeni uygulama ile birlikte sokakta bulunamayacağı, belediyelerin Kanun’un belirlediği son yayımlanan bütçelerinin binde beş oranında bütçe ayırmaları, söz konusu bütçe kapsamında hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde bakılması gerektiğini vurguladı.Vali Çiftçi, toplantıda belediyelerin bakımevlerinden köpekleri sokağa terk etmeleri durumunda belediyelere köpek başına 214. 095 TL idari para cezası uygulanacağı, sahipli köpeklerin terkedilmesi hâlinde hayvan sahiplerine 86. 358 TL idari para cezası uygulanacağını belirtti.Erzurum’da ve ülkemizde sahipsiz köpeklerin gruplaşmalarından dolayı, köpek saldırılarının arttığı, bu sorunun ülkemizin en önemli sorunlarından biri hâline geldiğini anlatan Vali Çiftçi, bundan sonra sokaklarda risk oluşturan sahipsiz köpeklerin en ivedi şekilde toplanması ve bakımevlerine koyularak nihayetinde cadde, sokak ve parklardaki sahipsiz köpek sorununun bitirilmesi gerektiği, bu hususta sorumlu olan yerel yönetimlerin gerekli hassasiyeti göstererek, bu sorunun çözülmesi gerektiği hususunu vurguladı.