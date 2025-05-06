Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini açıkladı.Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Uzmanlar kuvvetli yağış uyarısında da bulunarak, "Yapılan son değerlendirmelere göre Ardahan ve çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.