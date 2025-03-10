Erzincan’da gündüz saatlerinde havaların ısınmasıyla birlikte sürüler ahırlardan çıkarılarak otlamaları için meralara çıkarıldı.Zorlu kış mevsimini geride bırakan hayvan üreticileri baharın gelişiyle yeşermeye başlayan meralara hayvanlarını çıkardı. Erzincan’ın Kemah ilçesinde hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, saman ile besleyen küçükbaş hayvan üreticileri, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı."Bunların günlük 12-13 saat yayılması gerekiyor"Kentte çobanlık yapan Kadir Çakmak, "Sabah 09.00 gibi hayvanları yaymaya çıkartıyoruz. Hayvanlar saat 12.00 gibi yayılmayı bırakıyor. Saat 14.00 gibi de tekrar yayılmaya başlıyor. Akşam 18.00 gibi de geri dönüyoruz. Eğer ot güzel olursa 3 saat de falan doyuyor iyi ot olmazsa akşama kadar dolandırıyoruz. Şuanda 300 tane hayvanımız var, bizim için bu kadar hayvana bakmak zor değil ama alışmadık insan için zor olabilir" dedi.