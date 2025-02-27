Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Yunus Öztürk, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü mevsim normallerinin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Yunus Öztürk, Elazığ’ı etkisi altına alan soğuk hava dalgasının bugün itibari ile mevsim normallerine döneceğini ve bölgede çığ tehlikesi olduğunu belirtti. Öztürk, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu olarak geçecek. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri üstüne çıkmasını bekliyoruz. Rüzgarların güney yönlerden hafif kuvvetli esmesini bekliyoruz. Yağış analizini yapacak olursak geçen yıl 2024 yılı içerisinde yağışların mevsim normalleri üzerinde gerçekleştiğini gördük. Bu yıl ise mevsim normallerinin altında bir yağış kaydettik. Şubat ayında ise mevsim normalleri civarında gözlemledik. Buna bağlı Elazığ merkez ve bağlı köyler ve ilçelerde yer yer kuvvetli kar yağışları da aldık. Ocak ayında ortalama mevsim yağışımız 40 kilogram civarındayken, biz geçen sene 80 kilogram yağış almıştık. Bu yıl ise 5 kilogram civarında bir yağış kaydettik. Şubat ayında ise mevsim normalleri civarında ortalama 40 kilogram civarında yağış kaydettik. Bölge genelimizde bize Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl bağlı. Buralarda geçen haftalarda aldığımız kar yağışlarından dolayı dağlık kesimlerde yer yer 1 metrenin üzerinde kar yağışı yaşandı. Bundan dolayı da çığ tehlikesi olabilir. Bunlarla ilgili de uyarılarımız devam edecektir. Önümüzdeki aylar için yağış beklentimiz, mevsim normalleri civarındadır. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Bugün için mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Perşembe günü soğuğun giderek etkisini azaltmasını bekliyoruz. Önümüzdeki tahmin taslağına baktığımızda salı gününe kadar herhangi bir yağış beklentimiz yok’’ dedi.