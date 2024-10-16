Erzincan’da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu kapsamında Hat ve Tezhip Sergisi ile Türk Diasporası temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) düzenlenerek katılımcıların beğenisine sunulan sergilere Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı.
Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki heyet sergileri gezerek eserleri yakından inceledi.