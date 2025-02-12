Malatya’nın Arapgir ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanarak yolda mahsur kalan ambulans, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.Kar yağışının etkili olduğu Arapgir ilçesi Çiğnir Mahallesi’nde 85 yaşındaki tansiyon hastası Esma Aydın’a müdahalede bulmak üzere yola çıkan sağlık ekipleri Yumrutaş mezrasında ambulansın kara saplanması sonucu mahsur kaldı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilirken, yoldan çıkarak kara sağlanan ambulans ekiplerin yardımı ile kurtarıldı. Kar yağışının devam ettiği bölgede zaman kaybetmeden Esma Aydın’a ulaşan ekipler yaşlı kadını Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesine kaldırdı.