Elazığ’da Harput Mahallesi’nin tarihi atmosferiyle iç içe yaşayan kediler, bölgenin kültürel mirasını yansıtan sevimli halleriyle dikkat çekiyor. Fotoğrafçılar, bu kedilerin Harput’un dar sokaklarında ve tarihi yapılarında oluşturduğu eşsiz ve neşeli görüntüleri karelere yansıtıyor.Elazığ’ın tarihi dokusuyla özdeşleşen Harput Mahallesi, 4 bin yıllık geçmişiyle her köşesinde bir hikaye barındırıyor. Bu tarihi mahallede, sokaklar ve taş evler arasında dolaşan kediler, sevimlilikleri ve eğlenceli halleriyle fotoğrafçılara ilham veriyor. Harput’un dar sokaklarında ve geleneksel taş yapılı evlerinin önünde görülen kediler, zaman zaman tarihi Harput Kalesi’nin surlarında dinleniyor, bazen de pencerelerden dışarı bakarak geçmişle uyum içinde yaşamlarını sürdürüyorlar. 4 bin yıllık tarihi atmosfer ile iç içe yaşayan kedilerin aynı zamanda ilginç hareketleri ve sevimli halleri dikkat çekiyor. Kedilerin Harput’un dar sokaklarında ve tarihi yapılarında oluşturduğu eşsiz ve sevimli görüntüleri fotoğraf karelerine yansıdı.