Elazığ İl Özel İdaresi’nin desteğiyle düzenlenen tatbikat, Harput Arama Kurtarma Strateji Derneği’nin kendi ekipmanlarıyla ve 44 kişilik ekibiyle başarıyla tamamlandı. Tatbikat kapsamında, deprem sonrası enkazda canlı ve cansız arama-kurtarma, çadır kurulum ve psikososyal destek gibi hayati çalışmalar yürütüldü.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Harput Arama Kurtarma Strateji Derneği Kurucu Genel Başkanı Fatih Ataç, depremin coğrafyamızın bir gerçeği olduğunu belirterek, en büyük önceliklerinin hızlı ve etkin müdahale ile hayat kurtarmak olduğunu vurguladı. Bu tür tatbikatların, ekibin her an göreve hazır olması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ataç, destekleri ve iş birliği için Elazığ İl Özel İdaresi’ne ve Özel İdare Genel Sekreteri Cemil Yatkın’a teşekkür etti.