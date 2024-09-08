Ağrı’nın Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Karakazan köyü ve Süleyman Kümbet köyündeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Mahir, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla futbol oynadı.Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, İlçe Jandarma Komutanı Tufan Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve Özel İdare Müdür Vekili Abdullah Genç ile birlikte Karakazan köyü Bozoçayır ve Akören mezraları ve Süleyman Kümbet Köyü Karadere, Üçevler, Aşağı Yurt ve Hanik mezralarını ziyaret etti. Buralarda yeni eğitim ve öğretim dönemine yönelik hazırlıkları yerinde inceleyen Kaymakam Mahir, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi. Çocukların eğitimi konusunda velilerin rolünün önemini vurgulayan Kaymakam Mahir, "Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çalışmalıyız. Velilerimizin çocuklarına gösterdiği ilgi ve alaka, onların başarısında çok önemli bir faktördür. Bizler de idare olarak çocuklarımızın eğitim hayatlarına destek olmaya devam edeceğiz."dedi.Ziyaret ettiği köylerde çocukların büyük bir coşkuyla karşıladığı Kaymakam Mahir, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Çocuklarla birlikte futbol oynayan Kaymakam Mahir, onların mutlu anlarına ortak oldu.