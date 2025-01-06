Hakkari’de etkili olan soğuk hava nedeniyle Zap Suyu’nun yüzeyi buzla kaplandı.Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Zap Suyu da etkili olan soğuk havadan nasibini aldı. Cumhur Tekin isimli şahıs, 20 yıl önce böyle bir don olayıyla karşılaştığını belirterek, "Kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı ve Zap Suyu’nun 3 kilometrelik bölümü buzla kaplandı. Şu an üst tabakada 30 santimetre kalınlığında bir buz tabakası oluşmuş durumda. Türkiye’nin en hızlı akan nehirlerinden biri olan Zap Suyu’nun donması hepimizi şaşırttı. Bu da güzel bir doğa olayı olarak bizler için unutulmaz bir anı oldu" şeklinde konuştu.