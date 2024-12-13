Hakkari’de etkili olan dondurucu soğuklar, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte birçok cadde ve sokak buz pistine döndü. Kaygan zemin nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Belediye ekipleri, buzlanma riskinin yüksek olduğu noktalarda tuzlama çalışmalarına başladı. Ana arterler, yaya yolları ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde kazaların önüne geçildi.Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça araç kullanmamaları konusunda uyardı.