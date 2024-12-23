Hakkari’de narkotik polisi, kargo kolisi içerisinde bulunan turşu bidonunda 13 kilo metamfetamin ele geçirildi.Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda ilimizden gönderilen bir kargo kolisine narkotik madde arama köpeğinin yoğun şekilde tepki vermesi üzerine şüpheli gönderi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; bir adet şeffaf turşu bidonu içerisinde turşu suyu görünümü verilen toplam daralı ağırlığı 13 kilogram gelen sıvı metanfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalara başlanılmıştır" denildi.