Hakkari kırsalında tespit edilen mağara ve sığınağa gizlenmiş şekilde mühimmat ele geçirildi.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Şemdinli ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-250) Operasyonu icra edildiği belirtilerek, "Operasyonda arama tarama faaliyetinde mağara ve sığınağa gizlenmiş şekilde; 35 adet büyük tüp, 1 adet uçaksavar namlusu, bin 303 adet uçaksavar mühimmatı, 12 adet EYP düzeneği, 1 adet uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 17 adet el bombası, 30 adet AK-47 şarjörü, 1 adet kürek, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü dürbün ve 1 adet akü ele geçirilmiştir" denildi.