Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Vali Çelik, Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi’nde düzenlenen araç teslim törenine katıldı.Avrupa Birliği Uyum süreci çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen “Hakkari Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi” kapsamında hayata geçirilen Katı Atık Tesisi’nde araç teslim töreni gerçekleştirildi. Gerçekleşen araç teslim törenine; Vali Ali Çelik, Vali yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, belediye başkanları ve vekilleri, kurum temsilcileri katıldı. Törende kurdele kesimi ile birlikte; çöp ve katı atık toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere ilçelere dağıtımı yapılan 24 çöp kamyonu ve 10 kül kamyonu ile Katı Atık Tesisi bünyesinde kullanılacak olan 1 çöp kamyonu ve 2 kül kamyonu olmak üzere hizmete alınan toplam 37 aracın kurumlara teslimi gerçekleştirildi.Törende bir konuşma yapan Vali Çelik; “Alınan yeni araçların hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Hakkari’de daha temiz bir çevre anlayışına ciddi bir katkı sunacaktır. Tabi bu sistemler, kurumlar, araçlar çok önemli ama en önemli şey de çevreyi koruma bilincinin hepimizde oluşması lazım. Biz çevreyi ve doğayı koruma alışkanlığını geliştirirsek bu sistem ve araçları daha etkin kullanma şansımız olur. Tesisin hayata geçirilmesinde ve araçların katı atık tesisinin hizmetine kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.